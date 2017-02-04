春节假期即将结束，不少人用“每逢佳节胖三斤”来调侃自己吃喝后的身体情况，那么假期之后该如何保持身体健康？
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记者３日从湖南省人民医院、湘雅医院等公立医院获悉，近日，不少人因为过度食用油腻食品、坚果、零食，以及喝酒、熬夜导致胰腺炎发作住进医院。医生指出，胆道疾病、饮酒、暴食、肥胖和高血脂是胰腺炎的诱发因素，春节期间，随着饮食结构的调整和饮酒人群的增加，导致胰腺炎发病率上升。
３日是２４节气中立春的日子，专家提醒，对于高血压、糖尿病、呼吸疾病、脑血管疾病等中老年慢性病患者来说，更应警惕倒春寒来袭，这期间容易导致血栓加速形成，甚至引起中风。
春节假期即将结束，不少人用“每逢佳节胖三斤”来调侃自己吃喝后的身体情况，那么假期之后该如何保持身体健康？
日前，青海省发改委、卫生计生委等联合发出《关于印发青海省公立医院医疗服务项目指导价格的通知》，明确该省公立医疗机构提供的基本医疗服务实行政府指导价，公立医疗机构提供的特需医疗服务及其他市场竞争比较充分、个性化需求比较强的医疗服务，实行市场调节价。
近日，国家卫生计生委办公厅发出关于做好人感染H7N9禽流感医疗救治工作的通知，同时印发《人感染H7N9禽流感诊疗方案（2017年第1版）》。
（记者孙梦）2016年年底，国家卫生计生委陆续印发医学影像诊断中心、医学检验实验室、血液净化机构、病理诊断中心4类独立设置医疗机构基本标准和管理规范。国家卫生计生委要求，各地要将独立设置医疗机构统一纳入区域内医疗质量控制体系进行管理，加强医疗质量与安全管理。
过年就是亲戚朋友轮番聚餐，各种吃吃喝喝。随之而来的就是各种“节日病”了，咽喉疼痛、上火长痘，肠胃积食……广州市第一人民医院南沙医院副主任中医师邓聪指出，过节难免会打破日常的作息规律，如果出现一些身体不适，应立即着手调整，首先可从饮食下手，用一些汤水来缓解。
据中国睡眠研究会一项最新调查，中国成年人仅失眠的发生率就高达38.2%。引起失眠的原因很多，广州中医药大学第一附属医院推拿科主治医师林敏建议，无论是哪一种类型的失眠患者，或者是非失眠患者想提高睡眠质量，还可以坚持练习“步行功”和“安眠操”。
佳节又到，家人团聚，讲饮讲食、迎来送往、玩耍熬夜，均容易伤脾胃、惹肝火，可要注意别伤着眼睛！下面推荐几种食疗方法，养护眼睛、老少皆宜。
我国现有糖尿病人上亿，如何早期发现糖尿病？一般人由于体检时习惯，大多会只测空腹血糖值而很少人会测餐后血糖值，但中山大学孙逸仙纪念医院内分泌内科糖尿病中心戚以勤主管护师提醒：如果能及早发现餐后血糖异常，糖尿病发现会更早，这样可对疾病更早进行治疗。
我们可以观察到小孩子的眼睛是白的很白，黑的又很黑，但是却没有红血丝。可是成人眼睛里却有着很多的红血丝。中国保健协会理事孙本新老师介绍，眼睛有红血丝的原因眼部有微小的血管，也就是说眼睛里本来就是有血丝的，因为眼睛里有血管，睡不好时，血管充血，血丝就会比平时严重。
新春佳节是合家欢聚的日子，然而假日里体重增加、血脂血糖升高者比比皆是，因“胡吃海喝”把自己送进医院的也常有发生。如何才能避免不必要的麻烦？广东省中医院珠海医院治未病中心主任中医师成杰辉建议大家，不妨在春节里“长点心眼”。
专家提醒，节日里家人团聚，欢乐之余，饮食方面要小心枣核、骨头、鱼刺等吞食异物的发生。张晓博提醒：一旦有异物卡在食管里，多喝水、吃馒头、咳嗽、拍背等方法并不利于异物排出，应立即停止进食，尽快到医院就诊。
春节期间，亲朋好友欢聚一堂，餐桌上基本少不了大鱼大肉、饮酒助兴。很多人对饮食不重视，导致健康出现问题。这几天正值聚会的高峰期，怎么吃喝才能不伤身？来听听营养专家的五点建议。
“16辆统一色调、统一标识、全封闭的医疗废物收集专用电动三轮车，隔天奔波在南浔区的各医疗点，成为一道新的风景线。”近日，浙江省湖州市卫生监督所所长郑平明告诉记者，从2016年开始，湖州市在南浔区开展“小箱进大箱”智能监管试点工作，将医疗废物集中处置网络向基层网底延伸。
出现情绪低落、健忘、行动迟缓、畏寒、嗜睡、疲惫乏力、手足肿胀、肥胖等问题，很可能是你得了甲状腺功能减退症（甲减）。
春节期间，同仁医院重点加强了眼爆炸伤救治力量，14名眼科医师在除夕夜投入门急诊值班。哪些人容易被爆竹炸伤？如何处理眼外爆炸伤？记者采访了北京同仁医院眼科副主任卢海。一旦炸伤发生，首先要预处理，先用一块洁净纱布或手帕盖上创面，轻轻捂住伤眼（伤口），尽快赶往就近的正规医院就诊。
腰椎问题这个教师岗位留下的职业病，困扰了彭济毓多年，在湘潭市第六医院养老，83岁的她有了最放心的医疗陪伴。不过，即使养老机构再舒适，愿意选择的老人终究只是一小部分，大约97%的老人更愿意选择居家养老。
“我们几个人一晚上没歇脚，累得腰酸背痛，但看到小宝宝们平安降生，就心满意足了。”大年初一早上９点，内蒙古妇幼保健院助产士刘凯脱下工作服，准备回家吃团圆饭。今年３８岁的刘凯，在产科工作十年，节假日值班对她来说已习以为常。
每逢春节，医院急诊室总会迎来一群特别的患者，他们的共同经历是暴饮暴食后身体出现不适，并引发了各种疾病。专家和卫生部门提示，暴饮暴食不可取，春节期间更应注重健康饮食。
贵州省疾控部门专家提醒，每年春节前后都是禽流感高发期，患有慢性基础性疾病、免疫力低下的人群为感染易发人群，应注意养成良好的生活习惯，加强个人防护。专家认为，禽流感具有季节性特征，冬春季高发，与禽类消费量、禽间病毒的传播有关系，节日期间禽类交易频繁也增加了感染的可能性。
“参加五场境外马拉松，参加至少十场国内马拉松。”这是今年６０岁的马拉松爱好者魏普龙给自己２０１７年定的“小目标”。特种兵出身的银行职员魏普龙是征战过多个马拉松赛事的资深“跑马族”。从２０１３年首次接触马拉松比赛开始到现在，国内外多个马拉松赛事上，都活跃着他的身影。
贵州省卫生部门专家提醒：春节期间，公众应关注餐桌上的营养，保证“舌尖上的安全”。每天膳食应包括薯类、蔬菜水果、畜禽鱼蛋奶类、大豆、坚果类等食物，平均每天摄入１２种食物，每周２５种以上。要坚持日常运动，每周至少进行５天中等强度活动，累计达到１５０分钟以上。
提到运动休闲，人们可能会想到登山、徒步旅行、滑雪、骑车观光。但是，别以为逛景点就省体力。英国旅游折扣网站AttractionTix制作图表，告诉你逛景点能帮你燃烧多少脂肪。图表显示，在法国巴黎迪士尼乐园里逛上一圈大约要走２.５万步，仅走路就燃脂７６８卡。
提起发炎，大家可能觉得“要坏事”。瑞士巴塞尔大学的研究人员发现，其实，人们进食就会引起短暂的炎性反应，这是机体的保护机制，是为了应对食物中的细菌。这种炎性反应在糖分摄取和免疫系统激活中起着重要作用。研究人员还发现，超重人群没有这种保护机制，因而易得糖尿病。
除夕夜是家家户户吃年夜饭，喜迎新春佳节之时，而在北京中医药大学东方医院，急诊、住院部各病区及全院职能部门依然有300余人坚守在工作岗位上。他们中，有医师、护士、护工，也有保安、电工，还有警务站的派驻民警，就像一个临时大家庭，在忙碌中度过2017难忘的大年夜。
“广场舞大妈”们的好消息：美国一项最新研究发现，老年女性如果久坐不动、锻炼太少，会加速细胞老化。要想保持身体活力，老年人不能过于安静，应该动起来。
除夕夜，对大多数人来说，意味着欢聚一堂与美味佳肴。但对依然坚守在岗位上的医护人员而言，除夕夜与其他３６４天没有什么不同。掐指一算，张慧茹已在济南市中心医院急症科工作了１０年，值班值到大年三十也不是第一次。除夕这天，张慧茹从下午４点接班，一直要到半夜才交班。
如果在回家过年的时候遇上雾霾天，防护雾霾的小知识不能少。国家卫生计生委、中国疾控中心专家提示，过年防霾要重视自我防护，坚持绿色出行，正确佩戴口罩，过一个健康年。国家卫计委宣传司司长毛群安指出，不适合开窗通风时，更应减少在家中烹炸食品，特别注意不要在室内吸烟。
全面两孩政策迄今已落地一年，全国出生人口中二孩及以上占比已逾四成。如何才能让二孩“生得出、生得好”？国家卫生计生委表示，我国将继续调整扩增助产服务资源，推进妇幼健康优质服务。
一个国际科研小组２６日在美国《细胞》杂志上宣布，他们把人类干细胞注入猪胚胎中，首次成功培育出人猪嵌合体胚胎，并在猪体内发育了３到４周时间。人猪嵌合体研究面临巨大的伦理争议，但科学家认为，这项工作最终有助在动物体内培育出可供移植的人类器官，解决移植器官来源严重不足的难题。
记者从中国残联获悉，中国残联最新开展的全国残疾人基本服务状况和需求专项调查显示，９１９．８万有康复需求的残疾人中，４２９．４万人得到了康复服务，占比达４６．７％。中国残联主席张海迪表示，帮助残疾人摆脱贫困，康复要优先。
又到新年，你的健康计划制定得如何？不妨看看国外专家建议，想想你的计划是否需要增减内容。英国《每日邮报》健康专栏综合先前一些研究结果，整理出二十多种无痛健康促进法，有的耳熟能详，有的还挺新鲜。
美国研究人员发现，经常吃红肉会增加罹患肠道疾病风险。如果代之以鸡鸭鱼肉，肠道患病风险会大大降低。目前尚不明确吃红肉为何增加肠道患病风险，但研究人员怀疑原因或许是未加工类红肉可能改变肠道菌群结构。
过年过节，家里难免多余食材，怎样存放才能保存更久？澳大利亚主厨特拉维斯·哈维支招，教你如何保存肉类、海鲜和鸡蛋。英国《每日邮报》援引哈维的话报道，火腿、火鸡等烹饪后做脱骨处理，然后放入容器，存放在冰箱冷冻室内，最长可存放３个月。
节日期间那么多美食，不吃吧，对不起胃；吃吧，对不起一身肉。英国营养学家在《每日邮报》撰文，介绍２３种“零卡”食物，让你知道哪些可以多吃点，哪些尽量少吃。“零卡”食物不是指食物不含一点热量，而是说适量食用这些食物，咀嚼和消化需要消耗的热量超过食物本身所含热量。
加拿大卡尔加里大学一项研究显示，人们或许可以用“预存”睡眠的方式来对抗熬夜的各种不适。不过，对于上述研究结果，英国睡眠专家表示存疑，认为实验人数较少，且目前尚不清楚“预存”睡眠的科学依据。
旨在为传染病开发新疫苗的流行病预防创新联盟（CEPI）打算在未来5年中，针对3种病毒——中东呼吸综合征（MERS）冠状病毒、拉萨和尼帕——开发疫苗，以减小因病毒小范围暴发演变成大规模流行病的机会。
因不少城市自来水水质存在“偏硬”、口感差等问题，近几年市面上出现了不少宣称能“净化水质”的滤水壶产品，相较于安装复杂的净水器，方便易用的滤水壶因此成为不少家庭的必备日用品。这些滤水壶的净化效果究竟如何？过滤后的水是否能够直接饮用？
澳门特区政府民政总署与卫生局２６日下午召开联合记者会，通报在当天进口的送检活禽样本中发现带有Ｈ７亚型禽流感病毒，该批家禽并未流入市面销售。特区政府将暂停买卖活禽至少３天，并采取活禽扑杀、市场消洗等防范措施。