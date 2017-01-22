瑞士日内瓦时间1月18日，中国向世界卫生组织赠送针灸铜人雕塑仪式举行。世界针灸学会联合会主席、中国针灸学会会长刘保延认为，此举为全球健康送上了中华文化的智慧。他强调，针灸之所以发展到今天，而且有183个国家和地区都在使用，与早期阶段重视标准规范是分不开的。
公立医院改革主题宣传平台是由国家卫计委与新华网联合主办，每日即时更新医改动态，全面深入阐释卫生计生领域重大政策，聚焦公立医院改革创新举措及老百姓的就医新变化。
近日，天津市急救中心正式启动医疗优先分级调派系统（MPDS）、互联急救APP和微信急救平台。记者在启动仪式上了解到，目前市急救中心正在提升急救、服务质量，增加急救资源，并以此促使市民自觉抵制“黑120”。
最近，各种聚会多起来，喝酒的机会也变多。小酒怡情，嗜酒就要倒霉了。酒精中毒引起的肝癌呈异军突起趋势。日前，由东南大学附属中大医院主办的第二届肝癌介入与多学科诊疗论坛在南京举行。与会专家指出，中国80%以上肝癌发现时已为中晚期。
瑞士日内瓦时间1月18日，中国向世界卫生组织赠送针灸铜人雕塑仪式举行。世界针灸学会联合会主席、中国针灸学会会长刘保延认为，此举为全球健康送上了中华文化的智慧。他强调，针灸之所以发展到今天，而且有183个国家和地区都在使用，与早期阶段重视标准规范是分不开的。
近日，国家卫生计生委、中宣部等22个部门联合印发《关于加强心理健康服务的指导意见》，提出到2020年，全民心理健康意识明显提高，心理健康服务纳入城乡基本公共服务体系。提到全面健康，容易想到的是身体健康，其实心理健康同样重要。
结束了连续12个小时的工作，柴溪和救援人员回到也门西北部哈杰省的宿舍。她摘掉头巾脱下长袍，靠在床上休息一会儿，脑子里还在想着无国界医生组织的财务工作。每天，无国界医生的医疗队接待上百个来院就诊的病人。
见到余家军本人之前，很多人都误以为这个扎根孤岛17载的乡村医生“肯定是个上了年纪的人”。事实上，很多人见面才发现，老乡们挂在嘴上的“老余”原来才38岁，上岛那年刚20出头。 听说这位“中国好人”春节前遇上了一桩大喜事，在岸上有了不怕风吹雨打的家，记者特意前去探访。
“社保基金的收支存在缺口，2016年全市的缺口有12个亿，预计今年要达到14个亿。” 昨日下午，广东省十二届人大五次会议举行财经委员会预算审查座谈会，潮州代表团的省人大代表为社保基金缺口逐年拉大“叫苦”。这一问题，同样被湛江、云浮等代表团提及。
出生于1918年的南怀瑾，是著名的禅学大师，九十多岁高龄时依然头脑清楚，能讲学、写书，他的体验是：正午，只要闭眼真正睡着三分钟，等于睡两个钟头。为什么他这么讲究子午觉呢？《黄帝内经》给出了理论依据：“阳气尽则卧，阴气尽则寤”。
北京市民政局局长李万钧日前在“市民对话一把手”节目中提到，针对居住在老旧小区高层失能、半失能老人的下楼难问题，政府将采用补贴的方式，鼓励所有养老服务驿站都配备爬楼机。届时，有需求的老年人可以直接免费使用。
昨天，记者从2016年度北京控烟志愿服务总结表彰大会上获悉，与“控烟一张图”联网的烟草烟雾传感器今年有望研发成功，不仅将安装进餐厅、酒吧、KTV等吸烟高发场所，还将为控烟志愿者配备手持烟草烟雾传感器，方便志愿者取证、控烟。
辽宁省卫计委近日宣布，２０１７年辽宁省所有城市公立医院全部取消药品加成，并计划在公立医院推行药品采购“两票制”改革，使药品加价透明化，切实减轻患者用药负担。２０１７年辽宁还将以家庭医生签约服务和医联体为抓手，在１４个市全面推开分级诊疗工作。
记者从中南大学湘雅二医院小儿心血管外科获悉，近期该医院借助３Ｄ打印技术成功复制患儿心脏模型，帮助医生观察患者病情，从而确定手术方法及切除范围，并成功为两名患者实施了相关手术。
记者日前从重庆市旅游局获悉，重庆市将加快Ａ级旅游景区母婴设施建设，计划到２０１８年底，全市所有５Ａ级景区建成母婴设施，同时鼓励４Ａ级景区配置母婴设施。
1月2日，十堰的王先生突发主动脉夹层，生命危在旦夕，家属决定以最快的速度——通过直升机送往武汉手术治疗。昨日，王先生康复出院回家过年。
昨日上午，北京市卫计委主任方来英做客北京城市广播“市民对话一把手”访谈栏目时介绍，2016年，北京市新生儿数量达到28万，约有30%是二胎。预计今明两年北京市新生儿的数量还将保持在30万左右。
记者２０日从成都市人社局了解到，今年内，成都将启动试行长期照护险补贴失能老人，补贴标准平均每人每月约２０００元。
2017年全国妇幼健康工作会议20日在北京召开，国家卫计委副主任马晓伟指出，2016年全国孕产妇死亡率下降到19.9/10万，婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别下降到7.5‰和10.2‰。
湖南省疾病预防控制中心20日对外发布称，1月19日，湖南省新确诊两例人感染H7N9流感病例。截至1月19日24时，湖南省2017年共报告人感染H7N9流感病例13例，死亡5例。
据统计65％以上的脑卒中发生在秋末、冬季、冬春季变换时。这些季节人体的新陈代谢作用变缓，生活习惯不合理，运动减少，人体抵抗疾病的能力降低。北方地区昼夜及室内外温差较大，超出了人体的血管生理调节范围，发病率更高。
“全面二孩”元年，北京到底生了多少娃？今天早上，北京市卫计委主任方来英在做客“市民对话一把手”栏目时透露，2016年，北京市的新生儿数量达到28万，比2015年增加了7万。预计今明两年北京市新生儿的数量还将保持在30万左右。
从安徽省卫生计生委获悉，该省近日出台《关于加强医疗服务综合监管工作的意见》，明确该省将全面推行医疗机构及人员不良执业行为记分管理，建立监管记分档案，统一纳入医疗机构管理档案。
（记者杨金伟）1月19日，国家卫生计生委、中宣部等22个部门印发《关于加强心理健康服务的指导意见》提出，到2020年，各领域各行业普遍开展心理健康教育及心理健康促进工作；到2030年，符合国情的心理健康服务体系基本健全。
日前，由国家卫计委、中宣部、中央综治办、国家发改委、教育部、科技部、公安部等22个部门联合印发的《关于加强心理健康服务的指导意见》发布，这是我国针对心理健康服务制定的首个宏观指导性文件，对于提升全社会对心理健康问题的重视具有十分重要的意义。
1月18日，中国工业经济联合会举办以“互联网时代的企业社会责任”为主题的2017中国企业可持续发展大会，上海医药获评“中国工业行业履行社会责任五星级企业（2016）”称号。这是上海医药再次入选履责星级榜并获星级荣誉。
中医药源远流长，是中华民族在几千年的发展历史中沉淀下来的医学科学。但在青少年中，对代表着“传统”的中医药认知度并不高。“传承、守护中医药要从娃娃抓起，要让青少年认识到中医药的魅力，让他们爱中医、懂中医，最后应用中医。”中国发展研究院执行院长、中医药战略专家章琦表示。
“在‘精益医疗’理念的指导下，清华长庚医院在2016年的全院药占比为27.46%，比北京市属医院平均水平低了三成多。”在18日举行的新闻发布会上，北京清华长庚医院执行院长董家鸿表示，医院在正式运营的两年里始终坚持落实公立医院的公益性，积极探路公立医院改革，截至目前成果初显。
我们知道，情绪是否积极、快乐，主要由大脑来决定，而大脑活动所需的能量几乎都来自我们每天所吃的食物，所以情绪的波动与我们吃的食物有很大关系。正如美国营养学家戴维斯说：营养能决定心情。下面膳食医生就带领大家走近“快乐食物家族”认识一下这个大家族的成员。
1月18日，国家卫生计生委、国家发展改革委、公安部、民政部、国家统计局五部门联合发出《关于加强出生人口信息管理工作的通知》，提出到2020年，生育登记、人口出生、新生儿落户等基本公共服务实名登记全覆盖，及时率和准确率明显提高。
从去年开始，北京22家市属医院已全部推行“非急诊全面预约”，进展如何？还将采取哪些方式缓解挂号难？京津冀协同发展背景下，市属医院医疗资源将如何优化配置？昨日，北京市政协委员、市医院管理局局长于鲁明接受记者采访，回应热点问题。
昨天，同仁医院公布春节期间烟花爆竹伤医疗救治阵容，除夕夜，该院眼科将有14名医师在门急诊彻夜值守。 鸡年春节，是本市烟花爆竹“禁改限”的第12年。本市烟花爆竹致伤人数逐年下降，2016年同比下降28%。“但重伤人员并没有减少。”同仁医院眼科主任魏文斌表示。
“村医实在是太老了，老到什么程度？村里老人也叫她‘老奶奶’。”北京市人代会丰台代表团小组会上，市人大代表、新发地农产品批发市场董事长张玉玺讲起了去年到农村调研医疗服务的事，引发不少代表的关注。他表示，本市村医普遍存在“老”、“少”、“跑”的问题。
《北京市全民健身条例（草案）》中关于开展体育锻炼测试、体质测定的提法，引起北京市人大代表、营养学者范志红的思考。她建议，应该把与慢性病风险相关的体能测试纳入各单位的健康体检项目当中，以便市民提前了解自己面临的疾病风险，采取有针对性的措施“治未病”。
中英科学家１７日在新一期《美国医学会杂志》上报告说，与无糖尿病的成人相比，中国成人糖尿病患者的平均寿命缩短９年，主要原因是糖尿病治疗不充分，其中农村地区的情况尤其令人担忧。
中国妇女发展基金会副理事长秦国英18日表示，通过5年努力，全国已有688家医疗机构设立流产后关爱门诊，4000余名咨询员接受专业培训，5年累计约600万流产女性从中获益。
昨日，2017年江苏省卫生计生工作会议在南京召开。记者从会上了解到，2016年江苏省积极推进家庭医生签约服务，目前已有2524万人拥有了家庭医生。今年我省还将建立家庭医生签约服务项目库，在农村以乡镇为单位签约服务率达到100%。
“他们能组织和帮助街道、社区开展体育活动，同时用健康的体育娱乐活动引导大家充实业余生活，大大增强了群众的健身意识。”日前，记者从浙江省体育局获悉，目前登记在册的浙江省社会体育指导员已超10万名。
近日，国家卫生计生委副主任王培安带队赴山西省永和县开展调研慰问活动并召开座谈会。王培安指出，定点扶贫是一项重要任务，要将发挥单位、行业优势与立足贫困地区实际相结合，加快推进定点扶贫工作。
第22届亚太质量组织/国际质量会议暨全球卓越绩效奖颁奖大会近日在新西兰罗托鲁瓦召开，来自十个亚太地区国家的三十个组织被授予世界级质量绩效模范企业，东阿阿胶股份有限公司、珠海罗西尼表业有限公司、扬子江药业集团等6家中国企业获奖，山东企业东阿阿胶获全球卓越绩效奖最高奖(世界级)。
产自首都儿科研究所、北京儿童医院的肤乐霜、鞣酸软膏在宝爸宝妈心中绝对是“明星小药”，药效虽然不错，但就是开药排队太“虐心”。昨天，好消息来了，包括肤乐霜、鞣酸软膏在内的13种“小名药”获准在市属医院儿科调剂，这意味着，家长在其他市属医院也能开到“小名药”。
昨日，记者从北京市人代会上获悉，今年年底之前，老年人、失能老人、残疾人、儿童和孕产妇在内的五类特殊人群，家庭医生签约率将达到90%。市卫计委主任方来英说，目前的签约率为70%左右，“这个提升空间是有挑战意义的。”