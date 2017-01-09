回望2016，中医药已经成为愈发亮眼的“中国名片”。如何推动中医药更好、更快地走出去？建立健全中医药国际标准亟待提速。国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强表示，不能直接套用西医药的标准，要共同努力，建立并推广符合中医药特点的质量标准和规范。
公立医院改革主题宣传平台是由国家卫计委与新华网联合主办，每日即时更新医改动态，全面深入阐释卫生计生领域重大政策，聚焦公立医院改革创新举措及老百姓的就医新变化。
今天，国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行。北大医院心血管内科主任霍勇教授作为第一完成人，带领团队完成的“中国脑卒中精准预防策略的转化应用”获得科技进步二等奖。
为全面深化医药卫生体制改革，推进健康中国建设，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和《“健康中国2030”规划纲要》，国务院编制并印发《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》。
1月8日，“临床微生物标本采集标准操作程序（SOP）可视化教材编写”项目（以下简称“项目”）启动仪式在北京举行。
近日，国务院医改办会同国家卫生计生委等8部门联合印发了《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）的通知》。1月9日，国家卫计委举行2017年首场例行新闻发布会，解读《通知》的有关情况。
1月9日，国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强在2017年全国中医药工作会议上表示，2017年是推动《中医药法》和《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》全面落实的重要一年，也是实施“十三五”规划的关键之年，2017年将着力推动中医药法的贯彻实施。
县级公立医院作为广大基层群众健康的“守门人”，国家医改的重要环节，县医院只有持续提升医疗服务水平，才能不断满足人民的健康需求，为实现“健康中国”目标打好基础；同时助力医改，没有县医院的医疗服务水平的提高，医改就难以有落脚点。
回望2016，中医药已经成为愈发亮眼的“中国名片”。如何推动中医药更好、更快地走出去？建立健全中医药国际标准亟待提速。国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强表示，不能直接套用西医药的标准，要共同努力，建立并推广符合中医药特点的质量标准和规范。
“雾霾是一级致癌物。人一个肺有3亿个肺泡，80个PM2.5微粒可以堵死一个肺泡，当我们生活的环境中PM2.5达到1155微克/立方米，一年就可堵死3000万个肺泡，3年堵死三分之一个肺。”然而，雾霾真的会堵死我们的肺吗？它又是怎么危害人体健康的呢？
1月6日，由霍勇、葛均波等国内心血管领域知名专家牵头发起的“华医心诚”医生集团举办新年发布会，宣布获得1亿元天使投资，同时公布了最新的发展路线图：计划在3年内帮扶800家以上县域医疗机构、评估6000名以上心血管医师能力、签约超过3000名医生。
英国《自然》杂志日前在线发表的一篇神经科学论文称，中美科学家发现在阿尔茨海默症患者脑组织中β-淀粉样蛋白沉积结构的差异，与这一疾病的不同临床亚型密切相关。这一结果将有助于开发新的诊断测试和治疗方法。
2016年，供给侧结构性改革成为我国医药产业发展的“主旋律”。2015年8月国务院发布《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》，以提升药品高端供给效率，更好地满足百姓临床用药需求。
2017年1月7日，中国医师协会2017医师年会暨中国医师队伍建设发展论坛在京召开。来自中国医师协会各二级机构和各地方医师协会的代表，与国家卫生计生委、民政部的领导及部分两院院士一起，欢聚一堂，共话发展。
来自北京高端医疗机构的心脑血管、疼痛、中医等领域知名专家将把专业的医疗服务带到大草原，推动基层诊疗水平的提高。1月6日，由中国心胸血管麻醉学会健康产业发展分会主办的“心手相连 点亮生命”大型公益活动走进乌兰浩特暨健康城市建设启动仪式新闻发布会在北京举行。
究竟熬夜对我们的身体健康有多大危害？武警广东省总队医院急诊科副主任吕军介绍，因为人体肾上腺皮质激素和生长激素都是在夜间睡眠时才分泌的。前者在黎明前分泌，具有促进人体糖类代谢、保障肌肉发育的功能;后者在入睡后方才产生，既促进青少年的生长发育，也能延缓中老年人衰老。
春节将至，回家、旅游、走亲戚，各种出行，对晕车的人来说是很痛苦的。南方医科大学第三附属医院药剂科副主任药师张群建议，成年人可以提前准备好晕车药，对于不适合吃晕车药的儿童，可用鲜姜、桔皮、风油精，以及穴位按揉等自然疗法来预防。
6日下午，广东省委书记胡春华主持召开省委常委会议，传达学习全国宣传部长会议、第六次全国妇女儿童工作会议精神，审议并原则通过《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》，强调要集中力量抓好45家县级综合性医院建设，推动医疗卫生服务资源下沉，提升基层医疗卫生服务能力。
“辛辛苦苦几十年，一病回到解放前。”对贫困群众来说，一场大病就是一场灾难。为解决因病致贫返贫问题，河北省承德市滦平县实施医疗保障救助政策，让困难群众“看病不再贵”。
这几天，云南中医学院的一个学生在网上火了，她为了在期末复习时“提神”，用银针给自己扎穴位，顶着满脑袋银针乱颤，宛如现实版的“天线宝宝”。有网友留言觉得“太危险”，但是“扎针”的学生和该校老师却对记者称，这事“没什么”，在他们看来“很安全”。
自2017年1月1日起，北京通—养老助残卡应到北京农商银行申请办理，不方便现场办理的老人，可以在家通过北京农商银行官网办理申请，目前网上办理的功能暂时只限京籍老年人，常住外埠老年人的网上申请功能正在测试中，不久便能开放。
目前北京市生物医药产业已达千亿元规模，是北京经济发展的重要引擎。为了更好地服务于北京地区生物医药产业发展，提升通关效率，北京市国检局打造了特殊物品和动植物源性生物材料“一站式”进出境检验检疫公共服务平台。
上海市卫生计生委7日通报，上海报告1例人感染H7N9病毒确诊病例。患者李某，男，58岁，上海市户籍，于7日确诊，现正在积极救治中。
江西省卫生计生委1月7日通报，江西新增3例H7N9确诊病例。患者嵇某，女，72岁，籍贯江西丰城，住南昌市，发病后到新余探亲，后入院治疗。1月7日确诊为H7N9病例。目前患者病情危重，现转南昌市某医院救治。
山东省莱芜市卫计委7日通报，济南市传染病医院当日报告莱芜市1例Ｈ7Ｎ9流感确诊病例。据悉，患者为男性，53岁，系莱芜市莱城区人，目前省、市专家正在全力救治。
以“全飞秒”透镜取出术为代表的屈光手术新技术蓬勃发展，自2010年复旦大学附属眼耳鼻喉科医院率先开展国内第一台“全飞秒”手术，而今已经扩展到170多家医疗机构，手术量超过27万台。
对空气污染物的健康风险监测研究将是一个长期的过程，卫生部门将加强健康防护产品的标准制定，推动相关产品标识规范使用，指导公众市场消费。国家卫计委宣传司司长毛群安介绍，国家卫计委2013年起开展空气污染对人群健康影响监测项目，为制定相关政策和预防干预措施提供依据。
出现空气污染时，在室内使用空气净化器是大家防护雾霾的主要方法。空气净化器究竟该怎么买？怎么用才能更好地保护自己和家人的健康？一起来看看吧。
空气污染，又称为大气污染，是由于人类活动或自然过程引起某些物质进入大气中，当排放的物质越来越多，远远超过大气的自净能力时，就导致大气的组成发生变化。当大气中污染物质的数量、浓度和持续时间，达到有害程度，危害到了人类的舒适、健康和福利或环境时，就形成了大气污染。
由于医疗机构使用抗生素不合理、感染预防和控制力度不足等原因，越来越多的“超级细菌”正严重威胁我国居民的身体健康。近期，由国家卫计委宣传指导、健康报社主办、辉瑞中国支持的“健康中国——抗菌药物管理”传播激励计划项目走进北京大学第一医院，了解该院的抗菌药合理应用管理模式。
1月5日，广东省卫生计生委公布了2016年12月全省法定报告传染病疫情。12月全省共报告甲、乙类传染病发病33430例，死亡134人，其中有14例H7N9病例。2016年12月，全省共报告丙类传染病发病36144例，死亡1例。
高血压、高血脂、高血糖会导致心脑血管疾病，吸烟则会引发肺癌，这些都是危害人类健康的“杀手”。眼睛的“杀手”是什么？你知道吗？
近年来，在全国多个城市，越来越多的医院因儿科医生不足，暂停夜间急诊或普通急诊。“全面二孩”政策的实施，预计每年将新增约800万名儿童，可是，《2015年中国卫生统计年鉴》数据显示，全国平均每千名儿童只有0.43位儿科医生，儿科医生缺口至少20万人，供需矛盾突出。如果不能快速增加儿科医生数量，“儿童看病难”现象将愈演愈烈。
记者昨日从北京市卫计委获悉，目前流感发病处于高位，上周本市出现一例流感死亡病例，累计流感报告1757例，较前一周增加三成。市卫计委提醒市民，学校等人员密集区成为出现流感暴发疫情的主要场所，及时接种流感疫苗可降低流感发病概率。
随着国家生育政策的调整，广州家庭申请生育二孩的数量也非常“可观”。广东省卫计委日前公布数据显示，截至2015年6月底，广东已有近14万对夫妇申请生育二孩，其中，广州市以超过3万例的获批数量稳居这一排行榜的首位。
昨晚，市教委相关负责人对社会关注的校园引入空气净化设备一事做出回应。市教委相关负责人表示，目前，已经在各区的中小学以及幼儿园部署相应的试点安装工作，同时正在研究切实可行的方案，将会加快推进安装等具体事宜。
昨日起，京冀两地首次开通了异地就医直接结算。两地选定位于河北燕郊的燕达医院作为异地就医直接结算的医院，在医保系统互联互通的基础上，燕郊居住的北京参保人员办理异地安置在燕达医院手续后，可在此持社保卡实现就医直接结算。
去年12月以来，北京进入流感发病高峰期，记者1月5日从北京市卫计委获悉，上周北京已出现一例流感死亡病例。市卫计委介绍，2016年，北京流感接种期累计接种流感疫苗123万余支，其中，学生60万余支，60岁以上老年人近53万支，保障人员和自费接种疫苗的人员共计10万余支。
昨日，北京妇产医院南院区迎来正式运营，记者从医院了解到，该院区将设妇科床位70张，同时，北京妇产医院产科月建档量将增加300余个。北京妇产医院院长严松彪介绍，北京妇产医院南院区妇科首先开放32张床位，先由东院区妇科门诊转诊患者到南院区妇科进行手术和住院治疗。
近日，江苏省卫生计生委联合该省发改委、编办、财政厅、物价局和人社厅，共同发布《江苏省“十三五”院前急救医疗事业发展规划》。《规划》指出，预计“十三五”末，江苏省60岁以上老年人口将占户籍总人口的25%，老龄人口的健康和医疗急救形势十分严峻。
近日在京召开的中国残疾人联合会第六届主席团第四次全体会议上获悉，截至2016年6月底，参加城乡居民基本医疗保险的残疾人超过2500万名，参保率达96.4%；近70万名残疾人享受到了集中托养、日间照料和居家服务。
国家中医药管理局日前制定印发《中医药文化建设“十三五”规划》。《规划》提出的总体目标是：到“十三五”末，传承与弘扬中医药文化的社会氛围更加浓厚，中医药行业文化自信明显增强，中医药健康养生文化形成对公众健康生活方式的普遍指导，中医药文化创新成果显著增多。