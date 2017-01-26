随着我国老龄化进程加速，如何满足日益增长的健康养老需求，成为备受关注的民生问题。国务院日前印发《国家人口发展规划（2016—2030年）》，提出加快完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的养老服务体系。近年来，各地在推进医养结合上积极探索，亮点纷呈。
公立医院改革主题宣传平台是由国家卫计委与新华网联合主办，每日即时更新医改动态，全面深入阐释卫生计生领域重大政策，聚焦公立医院改革创新举措及老百姓的就医新变化。
春节将至，由于精神疾病的特殊性，北京回龙观医院还有不少住院患者由于治疗需要，无法出院与家人团聚、共度春节。为提高医院服务质量，创新服务模式，回龙观医院于近日推出了远程视频探视服务，帮助住院患者与家人实现异地“团聚”。
随着我国老龄化进程加速，如何满足日益增长的健康养老需求，成为备受关注的民生问题。国务院日前印发《国家人口发展规划（2016—2030年）》，提出加快完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的养老服务体系。近年来，各地在推进医养结合上积极探索，亮点纷呈。
“中国老龄化的步伐可能是世界上其他国家没有的，未富先老的特征非常明显，60岁及以上人口占总人口的比重很高，并呈现出大幅度提高的趋势。现实中，这些养老产业真正赚钱的又不多。”国务院发展研究中心党组成员、办公厅主任、中国经济时报社长、总编辑余斌说。
1月22日，国家卫生计生委召开新闻发布会，通报全面二孩政策实施一周年政策落地情况。国家卫生计生委计划生育指导司司长杨文庄表示，2016年是实施全面二孩政策的第一年，也是实施单独二孩政策的第三年，政策效应逐步显现。
英国《自然》杂志24日在线发表的一篇癌症相关研究论文，描述了一种利用深度学习算法来根据照片分类皮肤癌的人工智能（AI）系统，表现不亚于专业临床医生。这项研究突出展示了人工智能支持、简化和扩展皮肤癌诊断的潜力。皮肤癌是最为常见的人类恶性肿瘤，病因迄今不明。
截至目前，北京22家市属三甲医院中，已有21家可通过京医通预约挂号，但目前还无法通过自助机进行缴费支付。近日，记者从北京市医院管理局获悉，今年底所有市属医院将实现医疗费用在医生工作站和自主机端的支付，不用再挤在窗口排长队缴费。
记者从上海市卫生计生委获悉，2016年上海市民平均期望寿命达到83.13岁，平均期望寿命首次超过83岁，其中男性80.83岁、女性85.61岁。此外，上海的婴儿死亡率为千分之3.67，孕产妇死亡率为5.51/10万，其中孕产妇死亡率首次低于6/10万。
“如果没有家庭医生和政府的帮助，我们真不知道怎么照顾她。”说起妹妹获得救助，南宁市西乡塘区坛洛镇三景村村民苏现仁难掩激动。苏现仁的妹妹是严重精神障碍患者。去年10月，苏家成为西乡塘区家庭医生的签约家庭，在会诊后，苏现仁的妹妹被送到精神专科医院进行规范化治疗。
记者25日从湖南省人民医院获悉，近日，一名胸痛患者心跳停止后，经医护人员一小时的全力抢救，奇迹生还。“此次抢救患者，医护人员第一时间反应，减少了中间环节，体现了医院急救绿色通道的无缝衔接。在急诊科每一次的生命争夺战中，医护人员从不会轻易放弃。”医院急诊二科主任张义雄说。
药品购销“两票制”争取到２０１８年在全国推开；落实药品分类采购政策，降低药品虚高价格；强化药物使用监管，促进合理用药……国务院医改办主任、国家卫生计生委副主任王贺胜２５日在国新办政策吹风会上表示，药品领域全链条、全流程的重大改革政策，涉及药品生产、流通、使用各个环节。
上海从今年1月起在徐汇、普陀、金山三个区先行开展长期护理保险试点工作，涵盖社区居家照护、养老机构照护和住院医疗护理三方面，有望在一年左右将试点扩展到全市，惠及全市430多万老人。申请享受长期护理保险待遇的居民首先要经过上海的老年照护统一需求评估。
国务院医改办主任、国家卫生计生委副主任王贺胜２５日在国新办政策吹风会上表示，我国将进一步破除以药补医机制，全面推开公立医院综合改革，取消药品加成。２０１７年，全国公立医院医疗费用平均增长幅度控制在１０％以下。
北京市食品药品监管局表示，庙会中的“洋”美食，丰富了庙会中游客的饮食选择，但对于其食品安全监管要求，却丝毫不能放宽标准。同时，今年庙会肉串儿抽检将覆盖每个摊位。
随着“健康中国”建设不断推进，人民健康被放在优先发展的战略位置，人们的保健意识也不断增强，健康产业迎来重大发展机遇。“随着‘十三五’规划陆续展开，健康产业在国民经济中的地位和占比越来越重，健康产业迎来前所未有的大发展局面。”新时代健康产业集团总经理黄永刚在1月23日做客新华网时表示。
持续深化医改是2017年国家卫生计生工作的重点内容。日前国家卫生计生委公布的《2017年卫生计生工作要点》提出，要推进分级诊疗制度建设，在85%的地市开展分级诊疗试点，家庭医生（团队）签约服务覆盖率达到30%以上，重点人群覆盖率达到60%。
春节将至，不少家庭的保姆要回家过年，这些家庭迫切需要找一个短期照护家里老人或患者的地方。
（记者黄岚）贵州省日前发出《关于防范和打击以虚假职业病诈骗社会保险基金犯罪行为的紧急通知》要求，不定期开展涉及多行业、多部门的联合专项整治和监督检查，对触犯刑事法律的诈骗社会保险基金犯罪行为，形成多部门合作打击的长效机制。
据了解，人口老龄化、肥胖等因素，导致骨关节疾病患者增加，中老年人居多，68%～85%合并有一种或多种疾病。2016年国内相关数据显示，有症状的骨膝关节炎患病率，西南地区为13.7%，西北地区为10.8%，中南地区为7.8%，东北地区为7.0%，华东、华北地区约为5.5%。
1月24日，国家卫生计生委举行新闻发布会，介绍了住院医师规范化培训制度实施进展及成效。国家医学考试中心数据显示，2016年全国临床执业医师考试中，参加住院医师规范化培训的人员考试通过率为82.73%，未参加培训者通过率则为72.24%。
审计署昨日发布了2017年第1号公告《医疗保险基金审计结果》，审计发现，医保业务经办和基金管理总体规范，但同时也存在一些管理不规范问题，发现的违法违规问题15.78亿元。
微整形是近年来医疗美容行业最热门的话题，这一高科技医疗技术因其只在皮下注射，不需开刀，短时间就能获得除皱美白丰陷等效果，令很多爱美者怦然心动。中国医学科学院八大处整形医院的甘承副教授表示，放寒假后来咨询微整形的人确实增多了不少，但微整形并不都像宣传的那样无损伤且完全没有危险。
中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于深化职称制度改革的意见》。国家卫生计生委卫生发展研究中心卫生人力研究室陈红艺表示，“论文至上”反映出的本质问题是职称评审标准的“一刀切”。
公立医院改革由少量试点起步，从农村到城市，从基层到大医院，由点及面，步步纵深，今年即将全面铺开，这意味着在公立医院运行50多年的药品加成政策将彻底退出历史舞台。作为医疗战线的“国家队”，国家卫生计生委委属委管医院将怎样面对深水区改革的难点和痛点，如何迎接即将到来的发展拐点？
2016年，累计443万人次通过手机或自助机挂到北京市属医院的号，22家北京市属医院全部实现多渠道预约挂号模式。2017年，北京市属医院将拓宽远程医疗服务覆盖范围至本市医联体成员医院、京外地市级二三级医院及其他市属医院，优先覆盖京冀医疗协同和京蒙对口支援合作地区。
1月24日，北京市医院管理局工作会召开。据悉，2017年，北京市属医院将进一步加快“互联网+医疗”探索步伐，年内将实现医疗费用在医生工作站和自助机端的支付，从而大幅缩短患者缴费排队时间。此外，设立便民服务专项奖励资金、拓宽远程医疗服务等措施，也同样令人期待。
“人们总说中医药好，但是好中医、好中药究竟在哪里？”1月23日，东盛集团董事长、广誉远掌门人郭家学接受新华网专访时表示，为让人们更了解中医药，广誉远推出了“百家千店”工程，春节过后，广誉远的首家海外国医馆将在澳大利亚正式挂牌营业。
新时代健康产业集团总经理黄永刚做客新华网，就健康产业的发展方向、创新路径，以及运营模式等问题与新华网网友展开交流。
业界热议的个人商业养老保险税收优惠政策有望于今年落地实施。专家认为，以税收优惠等措施加快养老保险体系中“第三支柱”的发展，可以对基本养老保险和企业年金的不足加以补充，提高养老金替代率，满足个人多层次的养老需求。
全面二孩政策实施一周年以来，成效如何？国家卫生计生委有关负责人22日表示，两孩政策效应初步显现，符合预期。但调查显示，育儿成本已占到家庭平均收入接近50%。高房价等影响生育。目前，按照中央要求，国务院40多个部门已明确分工，推进全面二孩政策落实。
常言道“无酒不成席”，逢年过节，应酬难免，推杯换盏之间，有的人一杯下肚，脸就红了。因为乙醛具有使血管扩张的功能，乙醛堆积在体内使血管扩张，就会表现出脸红。
人社部目前已正式启动基本养老保险基金投资管理，下一步将稳慎推进基本养老保险基金投资运营。卢爱红昨日介绍，目前全国已经正式启动基本养老保险基金投资管理，下一步将稳慎推进基本养老保险基金投资运营，多措并举增强基金支撑能力。
推进家庭医生签约服务，旨在进一步推进基层首诊、分级诊疗，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。家庭医生团队为居民提供签约服务，根据签约服务人数按年收取签约服务费，由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民付费等分担。
目前，上海共有全科医生约6000人，即2.45名/万人口，已实现国家2020年规划目标，但如果按每万名居民配备4名～5名全科医生来测算，缺口达到5000人，接近50%。
内蒙古自治区卫生计生委、发改委、教育厅、财政厅等14个部门日前联合发出贯彻落实《遏制细菌耐药国家行动计划（2016～2020年）》实施方案的通知，提出针对抗菌药物研发、生产、流通、应用、环境保护等方面的突出问题和关键环节采取综合手段，科学治理，务求实效。
可轻易找到各种自称可提供转院、场站接送、急救等服务的车辆。但知情人士透露，其中80%以上没有正规的急救资质和持证医生，车辆多为私人拥有。
1月23日，人社部政策研究司副司长、新闻发言人卢爱红在新闻发布会上表示，，截至去年年底，全国已经有30个省（区、市）和新疆生产建设兵团出台了城乡居民医保制度整合的文件。从已经整合的地方实践看，制度整合成效显著。
2017年1月18日，由中国医药包装协会和中国医药设备工程协会共同组织、华润双鹤主要起草的《吹灌封一体化（BFS）输液技术指南》协会标准正式发布。该指南是中国首部研究制定BFS相关技术标准的指导性文件，目的是在新技术广泛应用前，研究制定相关标准和规范，以切实发挥BFS技术优势，引导国内输液生产技术升级，促进产品质量和安全用药水平的提高。
H7N9禽流感病毒主要通过人与带病禽畜接触传播，因此需要远离传染源，保持清洁卫生，加强锻炼，以预防感染。
全球医药巨头葛兰素史克公司首席执行官安德鲁·威蒂（中文名安伟杰）日前在世界经济论坛年会期间接受新华社记者专访时表示，在许多国家保护主义、内顾倾向抬头的当下，中国欢迎各方搭乘中国发展的“快车”令人鼓舞，中国将继续扮演驱动世界经济增长的重要角色。
前日，G80广昆高速云浮段道路车流量大，车辆行驶缓慢。云梧高速公路交通民警会同高速路政人员果断处置，为救护车开道，及时将一名孕妇送至医院，在送往医院途中安全产下一男婴。