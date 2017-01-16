近日，国家中医药管理局、国家发展和改革委员会共同发布《中医药“一带一路”发展规划（2016-2020年）》。《规划》涵盖基本形势、总体要求、主要任务、保障措施几大部分。根据《规划》，到2020年，将基本形成中医药“一带一路”全方位合作新格局。
公立医院改革主题宣传平台是由国家卫计委与新华网联合主办，每日即时更新医改动态，全面深入阐释卫生计生领域重大政策，聚焦公立医院改革创新举措及老百姓的就医新变化。
近日，北京中医药大学东方医院通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组进行的ISO15189现场复评审。据了解，ISO15189是国际标准化组织关于医学实验室质量和能力要求的国际认可标准。通过ISO15189认可是医学实验室向社会证明其质量和能力的有效途径。
近日，国家中医药管理局、国家发展和改革委员会共同发布《中医药“一带一路”发展规划（2016-2020年）》。《规划》涵盖基本形势、总体要求、主要任务、保障措施几大部分。根据《规划》，到2020年，将基本形成中医药“一带一路”全方位合作新格局。
为强化基层医疗，国家卫生计生委医院管理研究所在国家卫生计生委医政医管局的指导下，在辉瑞中国的支持下，自2015年8月起，开展了“县在起航”—即县级公立医院医院管理及临床重点专科能力建设项目。
2017年，北京如何迎接鸡年新生儿？儿科医院人满为患问题如何解决？解决疑难杂症，医联体如何实现横向转诊？昨日，北京市卫生计生委主任方来英接受新京报记者专访，回应市民关切的热点问题。
据悉，安徽目前经过摸底已建立健康脱贫对象个人信息数据库，投入1.5亿元专项资金助力健康脱贫，组织27家三级医院“组团式”结对帮扶贫困县医院，通过组建医联体、远程医疗和派驻专家等方式开展帮扶工作。
检查结果不互认、多次拍片、重复收费……不少患者在跨医院、跨区域就诊时常会遇到这种苦恼。市政协委员岳长海建议，抓住城市副中心建设的有利契机，建立独立的京津冀医学影像诊断中心。
贵州黔东南州卫计部门在加强监测中，确诊一例人感染H7N9流感病例，目前病人在医院救治中。
目前，我国部分地区Ｈ7Ｎ9流感疫情呈现上升态势。山东省卫生计生委日前发布防病提示称，随着春节临近，活禽贩运频繁、交易增多，同时，大量务工人员返乡，发生Ｈ7Ｎ9流感病例风险加大，公众应高度关注。
今年北京市将启动第二批向康复机构转型的公立医院，增加西城区广外医院、丰台区铁营医院、海淀区羊坊店医院、通州区第二医院、怀柔区第二医院、房山区韩村河社区卫生服务中心6家医疗机构，作为转型的试点。
北京本市400万参保（合）城乡居民中将有2.2万名城乡大病患者受益，将进一步减轻个人医疗费用负担约1亿元。同时，此次提高城乡居民医保报销水平，不增加参保人员缴费负担。
（记者戴岳华）江西省近日印发《加强儿童医疗卫生服务改革与发展实施方案》，针对“儿科医生荒”的问题，出台了一揽子利好政策来增加儿科医师数量，进一步加强儿童医疗卫生服务改革与发展。
江苏省卫生计生委近日发布的《江苏省“十三五”传染病医疗事业发展规划》明确，该省到2020年将全面建成覆盖全省的传染病医疗救治体系，省内传染病专科医院力争一半以上达到三级甲等传染病专科医院水平，所有二级以上综合医院设置规范的感染性疾病科门诊。《规划》要求，江苏省建立健全传染病医疗救治体系将以城乡基层医疗卫生机构为基础，地市级传染病专科医院为主体，综合医院传染科为补充。
一张2016年12月13日的会诊记录单，因为字迹工整清晰，被网友称为“病历界的一股清流”。在网友的印象中，医生的字迹总是很潦草，处方和病历常被以“天书”来形容，因此，马红霞手写的会诊记录单才会显得那么“与众不同”。
1月12日，北京市卫生与健康大会召开。北京市委书记郭金龙在会上提出，北京医改今年主要任务之一是全面实施公立医疗机构医药分开综合改革。
近日，维基百科网站在范围分类中将针灸归属为伪科学的消息引发关注，不少来自全球的中医师以及曾接受过针灸治疗的人都在请愿网站上签名，要求维基百科进行更正。此举明显违背了科学道德，更与事实不符，国内中医界理应强势发声，和全球的中医师一起，共同维护中医药的尊严。
为满足广大孕育群众需求，近日，江西省卫生计生委妇幼处注册了“江西妇幼”微信公众号，并引入“育儿问一问”大型母婴咨询平台，开展免费咨询服务。妇幼保健、产儿科等注册的医护人员可通过平台，提供一对一免费咨询服务，方便群众，缓解医疗保健机构门诊压力。
近日，云南省中医药数据中心、中国中医科学院中医药数据中心云南分中心在云南中医学院揭牌成立。截至2016年12月29日，数据中心已成功在保山市开展2个中医馆的健康信息云平台的部署测试工作，并实现2个中医馆中医诊疗数据上报和远程信息共享。
近日，河北省保定市网络医院在清苑区试运行，已开通预约门诊、健康咨询、慢病管理、远程门诊、远程会诊、双向转诊、远程教学等8种功能。据悉，保定市网络医院现已覆盖清苑区175个村卫生室、32家乡镇卫生院、3家区直医院，培训网底医生近300人。
浙江省卫生计生委表示，截至2016年12月底，该省11个地级市和89个县（市、区）政府均出台了责任医生签约服务文件，明确了签约服务经费标准和经费来源，医保差别化支付措施等，全省规范签约1077.8万人，规范签约率为22.34%，其中重点人群签约为669.5万人，占62.1%。
京津冀一体化的养老模式是京津冀协同发展的重要内容，为此建议三地衔接相关政策，使社会保障政策、医疗保险政策、救急救危政策等处于同一平台。
北京市卫生计生委主任方来英介绍，北京将通过医联体的方式促进上下转诊与专科疑难杂症横向转诊，今年北京将建立1个多平台市级临床会诊中心，4个多平台市级医技会诊中心。
近三年来，北京PM2.5浓度已超过河北、天津，按吸入霾重量估算，北京人民一年相当于吸烟26.28根，比全国人均多吸8.4根。而河北和天津未来的生活垃圾焚烧厂排放的污染物在其污染总排放量中占比会更低，更不可能成雾霾主要来源。
2017年1月12日，河南省卫生计生委接省疾控中心报告，河南省发现一例输入性人感染H7N9病毒病例。
2017年，食药监总局将实现药品、医疗器械、化妆品抽检信息的每周公开。
药品审评慢、积压多、审批难问题曾是很多药企面临的一大困境，如今这一难题有望全面破解。
从江西省卫生计生委获悉，经国家中医药管理局批准，江西日前被确定为国家中医药综合改革试验区。
《中成药通用名称命名技术指导原则（征求意见稿）》提出，中成药命名不应采用夸大、自诩、不切实际的用语，如：“宝”“灵”“精”“强力”“速效”等，以及“御制”“秘制”等溢美之词。
给老人过集体生日，下跪哭喊“爸妈”、现场表演“金鱼敌敌畏中毒后复活”以显示药品神奇功效，感情牌+障眼法+米油鸡蛋小恩惠，最终目的就是骗老人的钱！广州荔湾警方近日端掉一个高价售卖保健品诈骗老年人的团伙。
冬季雾霾天气频繁出现，成为常态。雾霾中含有对人体有害的颗粒物，给健康带来不小的威胁。雾霾最直接、最大的影响是呼吸系统，雾霾颗粒物可以直接进入并黏附于呼吸道甚至肺部，引起鼻炎、支气管炎、哮喘等呼吸系统疾病。在日常生活中，防护雾霾我们都需要注意哪些事情呢？
1月14日，在由国家卫生计生委指导，健康报社与相关医学科研机构联手举办的2017中国卫生与健康科技创新发展高峰论坛上，健康报社发布“2016年度中国医学科技十大新闻”和“2016年度国际医学科技十大新闻”。
1月14日，由国家卫生计生委指导，健康报社与相关医学科研机构联手举办的2017中国卫生与健康科技创新发展高峰论坛在北京举行。
1月13日，在海南举行的2017“中国国际心脏起搏高峰论坛”上，由波士顿科学公司旗下心脏领域创新产品——皮下植入式心律转复除颤器宣布在中国上市。
取消城市公立医院药品加成，CT等检查治疗价格平均降低20%……昨日，省物价局公布了陕西省城市公立医院医疗服务价格改革方案，将于4月1日起正式实施。
牙疼是生活中经常会出现的一种症状，很多时候我们都会选择吃止痛药就过去了。但是有时候吃了止痛药也不见好转，专家表示，这可能与心绞痛有关。
进入年底，各种吃吃吃在所难免，餐桌上当然也少不了各种时令小蔬。像生菜、黄瓜之类大家知道可以生吃，下锅稍微翻炒一下也即可食用，但是爱吃四季豆的市民就要注意了，专家提醒，1月份四季豆中毒很常见，而油炸、干煸的烹饪方式时间短，不容易彻底熟透，易引起食物中毒。
经常熬夜、心理压力大，都市人易出现阴血不足，虚烦失眠，广州中医药大学第一附属医院药学部易美容中药师推荐一款双仁茶，读者不妨试试。
近日，新华网健康频道“镜头下的医患现场”走进首都医科大学附属北京友谊医院，让我们看看该院肾内科主任刘文虎教授是如何帮助肾病患者打好“持久战”的。
用药不规律会造成哪些严重后果？在改善依从性方面，中美医生分别有何经验？近日，北京安贞医院心脏内科中心主任马长生教授、辉瑞首席医学官Dr.Freda Lewis-Hall做客新华会客厅，共同探讨心脑血管疾病患者的管理及用药依从性问题。
梳理2016年湖南省查处的食品药品案件发现，目前湖南食品药品犯罪呈现出互联网制假售假问题严峻，食品、保健品存在非法添加等问题。据湖南省食品药品监督管理局介绍，目前，食品、保健食品方面存在非法添加和超范围使用添加剂问题。
他是著名西医，人称“中国消化病学第一人”，多项成果震动全球医学界，站在西医学前沿的他多次“力挺”中医。