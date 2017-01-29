每逢春节，医院急诊室总会迎来一群特别的患者，他们的共同经历是暴饮暴食后身体出现不适，并引发了各种疾病。专家和卫生部门提示，暴饮暴食不可取，春节期间更应注重健康饮食。
公立医院改革主题宣传平台是由国家卫计委与新华网联合主办，每日即时更新医改动态，全面深入阐释卫生计生领域重大政策，聚焦公立医院改革创新举措及老百姓的就医新变化。
出现情绪低落、健忘、行动迟缓、畏寒、嗜睡、疲惫乏力、手足肿胀、肥胖等问题，很可能是你得了甲状腺功能减退症（甲减）。
春节期间，同仁医院重点加强了眼爆炸伤救治力量，14名眼科医师在除夕夜投入门急诊值班。哪些人容易被爆竹炸伤？如何处理眼外爆炸伤？记者采访了北京同仁医院眼科副主任卢海。一旦炸伤发生，首先要预处理，先用一块洁净纱布或手帕盖上创面，轻轻捂住伤眼（伤口），尽快赶往就近的正规医院就诊。
腰椎问题这个教师岗位留下的职业病，困扰了彭济毓多年，在湘潭市第六医院养老，83岁的她有了最放心的医疗陪伴。不过，即使养老机构再舒适，愿意选择的老人终究只是一小部分，大约97%的老人更愿意选择居家养老。
“我们几个人一晚上没歇脚，累得腰酸背痛，但看到小宝宝们平安降生，就心满意足了。”大年初一早上９点，内蒙古妇幼保健院助产士刘凯脱下工作服，准备回家吃团圆饭。今年３８岁的刘凯，在产科工作十年，节假日值班对她来说已习以为常。
每逢春节，医院急诊室总会迎来一群特别的患者，他们的共同经历是暴饮暴食后身体出现不适，并引发了各种疾病。专家和卫生部门提示，暴饮暴食不可取，春节期间更应注重健康饮食。
贵州省疾控部门专家提醒，每年春节前后都是禽流感高发期，患有慢性基础性疾病、免疫力低下的人群为感染易发人群，应注意养成良好的生活习惯，加强个人防护。专家认为，禽流感具有季节性特征，冬春季高发，与禽类消费量、禽间病毒的传播有关系，节日期间禽类交易频繁也增加了感染的可能性。
“参加五场境外马拉松，参加至少十场国内马拉松。”这是今年６０岁的马拉松爱好者魏普龙给自己２０１７年定的“小目标”。特种兵出身的银行职员魏普龙是征战过多个马拉松赛事的资深“跑马族”。从２０１３年首次接触马拉松比赛开始到现在，国内外多个马拉松赛事上，都活跃着他的身影。
贵州省卫生部门专家提醒：春节期间，公众应关注餐桌上的营养，保证“舌尖上的安全”。每天膳食应包括薯类、蔬菜水果、畜禽鱼蛋奶类、大豆、坚果类等食物，平均每天摄入１２种食物，每周２５种以上。要坚持日常运动，每周至少进行５天中等强度活动，累计达到１５０分钟以上。
提到运动休闲，人们可能会想到登山、徒步旅行、滑雪、骑车观光。但是，别以为逛景点就省体力。英国旅游折扣网站AttractionTix制作图表，告诉你逛景点能帮你燃烧多少脂肪。图表显示，在法国巴黎迪士尼乐园里逛上一圈大约要走２.５万步，仅走路就燃脂７６８卡。
提起发炎，大家可能觉得“要坏事”。瑞士巴塞尔大学的研究人员发现，其实，人们进食就会引起短暂的炎性反应，这是机体的保护机制，是为了应对食物中的细菌。这种炎性反应在糖分摄取和免疫系统激活中起着重要作用。研究人员还发现，超重人群没有这种保护机制，因而易得糖尿病。
除夕夜是家家户户吃年夜饭，喜迎新春佳节之时，而在北京中医药大学东方医院，急诊、住院部各病区及全院职能部门依然有300余人坚守在工作岗位上。他们中，有医师、护士、护工，也有保安、电工，还有警务站的派驻民警，就像一个临时大家庭，在忙碌中度过2017难忘的大年夜。
“广场舞大妈”们的好消息：美国一项最新研究发现，老年女性如果久坐不动、锻炼太少，会加速细胞老化。要想保持身体活力，老年人不能过于安静，应该动起来。
除夕夜，对大多数人来说，意味着欢聚一堂与美味佳肴。但对依然坚守在岗位上的医护人员而言，除夕夜与其他３６４天没有什么不同。掐指一算，张慧茹已在济南市中心医院急症科工作了１０年，值班值到大年三十也不是第一次。除夕这天，张慧茹从下午４点接班，一直要到半夜才交班。
如果在回家过年的时候遇上雾霾天，防护雾霾的小知识不能少。国家卫生计生委、中国疾控中心专家提示，过年防霾要重视自我防护，坚持绿色出行，正确佩戴口罩，过一个健康年。国家卫计委宣传司司长毛群安指出，不适合开窗通风时，更应减少在家中烹炸食品，特别注意不要在室内吸烟。
全面两孩政策迄今已落地一年，全国出生人口中二孩及以上占比已逾四成。如何才能让二孩“生得出、生得好”？国家卫生计生委表示，我国将继续调整扩增助产服务资源，推进妇幼健康优质服务。
一个国际科研小组２６日在美国《细胞》杂志上宣布，他们把人类干细胞注入猪胚胎中，首次成功培育出人猪嵌合体胚胎，并在猪体内发育了３到４周时间。人猪嵌合体研究面临巨大的伦理争议，但科学家认为，这项工作最终有助在动物体内培育出可供移植的人类器官，解决移植器官来源严重不足的难题。
记者从中国残联获悉，中国残联最新开展的全国残疾人基本服务状况和需求专项调查显示，９１９．８万有康复需求的残疾人中，４２９．４万人得到了康复服务，占比达４６．７％。中国残联主席张海迪表示，帮助残疾人摆脱贫困，康复要优先。
又到新年，你的健康计划制定得如何？不妨看看国外专家建议，想想你的计划是否需要增减内容。英国《每日邮报》健康专栏综合先前一些研究结果，整理出二十多种无痛健康促进法，有的耳熟能详，有的还挺新鲜。
美国研究人员发现，经常吃红肉会增加罹患肠道疾病风险。如果代之以鸡鸭鱼肉，肠道患病风险会大大降低。目前尚不明确吃红肉为何增加肠道患病风险，但研究人员怀疑原因或许是未加工类红肉可能改变肠道菌群结构。
过年过节，家里难免多余食材，怎样存放才能保存更久？澳大利亚主厨特拉维斯·哈维支招，教你如何保存肉类、海鲜和鸡蛋。英国《每日邮报》援引哈维的话报道，火腿、火鸡等烹饪后做脱骨处理，然后放入容器，存放在冰箱冷冻室内，最长可存放３个月。
节日期间那么多美食，不吃吧，对不起胃；吃吧，对不起一身肉。英国营养学家在《每日邮报》撰文，介绍２３种“零卡”食物，让你知道哪些可以多吃点，哪些尽量少吃。“零卡”食物不是指食物不含一点热量，而是说适量食用这些食物，咀嚼和消化需要消耗的热量超过食物本身所含热量。
加拿大卡尔加里大学一项研究显示，人们或许可以用“预存”睡眠的方式来对抗熬夜的各种不适。不过，对于上述研究结果，英国睡眠专家表示存疑，认为实验人数较少，且目前尚不清楚“预存”睡眠的科学依据。
旨在为传染病开发新疫苗的流行病预防创新联盟（CEPI）打算在未来5年中，针对3种病毒——中东呼吸综合征（MERS）冠状病毒、拉萨和尼帕——开发疫苗，以减小因病毒小范围暴发演变成大规模流行病的机会。
因不少城市自来水水质存在“偏硬”、口感差等问题，近几年市面上出现了不少宣称能“净化水质”的滤水壶产品，相较于安装复杂的净水器，方便易用的滤水壶因此成为不少家庭的必备日用品。这些滤水壶的净化效果究竟如何？过滤后的水是否能够直接饮用？
澳门特区政府民政总署与卫生局２６日下午召开联合记者会，通报在当天进口的送检活禽样本中发现带有Ｈ７亚型禽流感病毒，该批家禽并未流入市面销售。特区政府将暂停买卖活禽至少３天，并采取活禽扑杀、市场消洗等防范措施。
记者从2017年云南省基层卫生工作会议上了解到，云南省将大力推行家庭医生签约服务模式，力争到2020年，基本实现家庭医生签约服务全覆盖。云南省卫生计生委主任李玛琳表示，提升医疗服务能力是强基层的核心要务。
记者从山东省卫生计生委获悉，青岛市黄岛区２５日确诊１例Ｈ７Ｎ９流感病例，患者为一名５９岁的男性。这是山东省确诊的第３例Ｈ７Ｎ９病例。目前，山东省、青岛市专家正在全力救治。
药师在促进临床合理用药，保障药物质量和合理使用方面具有重要作用。国务院医改办专职副主任、国家卫生计生委体改司司长梁万年２５日在国新办举行的政策吹风会上表示，我国已正式启动药师法立法工作。
国家食品药品监督管理总局２６日发布通告指出，食药监总局近期组织抽检药品，发现广西玉林方特药业有限责任公司和河南宛东药业有限公司生产的清热解毒片等１４批次药品不合格。
儿童药短缺问题受到社会广泛关注。国家食品药品监管总局副局长吴浈２５日在国新办举行的政策吹风会上表示，食药监总局对短缺药加快审评，截至２０１６年底，共发布了１２批１５５个注册申请的优先审评目录，这１５５个目录当中包含１５个儿童用药。
俄罗斯一项研究发现，原本用于对抗真菌的一类化合物可专门抑制恶性黑色素瘤和乳腺癌细胞的分裂增殖。研究人员说，先前研究显示，从热带地区生长的某些芫荽和茴香中提取的数种“噻吩并吡啶”类化合物具有抗真菌功效。此后他们通过实验发现，这类化合物也能抑制癌细胞分裂增殖。
日本东京大学等机构研究人员２５日在英国《自然》杂志网络版上报告说，他们首次在大鼠体内“种出”小鼠胰脏并将其中的胰岛组织移植给患糖尿病小鼠，成功控制了患糖尿病小鼠的血糖水平。这一成果或将有助今后利用动物“种植”人类脏器。
记者26日从湖南省疾控中心获悉，2017年1月26日，湖南省衡阳市确诊一例人感染H7N9流感病例。患者颜某某，男，衡阳市衡东县人，67岁，有禽类接触史。目前，患者病情危重，正组织专家积极救治。与患者密切接触者均未出现发热、咳嗽等流感样症状。
春节将至，由于精神疾病的特殊性，北京回龙观医院还有不少住院患者由于治疗需要，无法出院与家人团聚、共度春节。为提高医院服务质量，创新服务模式，回龙观医院于近日推出了远程视频探视服务，帮助住院患者与家人实现异地“团聚”。
随着我国老龄化进程加速，如何满足日益增长的健康养老需求，成为备受关注的民生问题。国务院日前印发《国家人口发展规划（2016—2030年）》，提出加快完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的养老服务体系。近年来，各地在推进医养结合上积极探索，亮点纷呈。
“中国老龄化的步伐可能是世界上其他国家没有的，未富先老的特征非常明显，60岁及以上人口占总人口的比重很高，并呈现出大幅度提高的趋势。现实中，这些养老产业真正赚钱的又不多。”国务院发展研究中心党组成员、办公厅主任、中国经济时报社长、总编辑余斌说。
1月22日，国家卫生计生委召开新闻发布会，通报全面二孩政策实施一周年政策落地情况。国家卫生计生委计划生育指导司司长杨文庄表示，2016年是实施全面二孩政策的第一年，也是实施单独二孩政策的第三年，政策效应逐步显现。
英国《自然》杂志24日在线发表的一篇癌症相关研究论文，描述了一种利用深度学习算法来根据照片分类皮肤癌的人工智能（AI）系统，表现不亚于专业临床医生。这项研究突出展示了人工智能支持、简化和扩展皮肤癌诊断的潜力。皮肤癌是最为常见的人类恶性肿瘤，病因迄今不明。
截至目前，北京22家市属三甲医院中，已有21家可通过京医通预约挂号，但目前还无法通过自助机进行缴费支付。近日，记者从北京市医院管理局获悉，今年底所有市属医院将实现医疗费用在医生工作站和自主机端的支付，不用再挤在窗口排长队缴费。
记者从上海市卫生计生委获悉，2016年上海市民平均期望寿命达到83.13岁，平均期望寿命首次超过83岁，其中男性80.83岁、女性85.61岁。此外，上海的婴儿死亡率为千分之3.67，孕产妇死亡率为5.51/10万，其中孕产妇死亡率首次低于6/10万。